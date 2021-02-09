حسين الشحات ومحمود كهربا يخضعان لمسحة طبية اليوم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
خضع حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا ثنائي الفريق الاول لكرة القدم للنادي الأهلي لمسحة طبية اليوم الثلاثاء بفندق إقامة المارد الأحمر بالدوحة.

وجاء ذالك بعد أن خرق الثنائي الفقاعة الطبية وقاما بمصافحة بعض الجماهير أمس عفب مباراة بايرن ميونخ التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليا بقطر.

ومن المنتظر ان بعثة الفريق لمسحة طبية غدا الأربعاء داخل مقر إقامتها استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة بالميراس، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء؛ لالتقاط الأنفاس بعد خوض مباراة بايرن ميونيخ أمس.

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حسين الشحات ومحمود كهربا

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