فورمولا وان.. هاميلتون يمدّد عقده مع مرسيدس لموسم 2021

أعلن فريق مرسيدس اليوم الإثنين أن سائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا واحد وقع عقدا جديدا لموسم 2021.





وسيضع التمديد الذي طال انتظاره، هاميلتون البالغ من العمر 36 عاما على طريق اللقب الثامن في مسيرته الاحترافية.





وينطلق الموسم في 28 مارس المقبل بجائزة البحرين الكبرى، وفي حال تحقيق الفوز سينفرد هاميلتون بالرقم القياسي العالمي في عدد الألقاب في الفورمولا واحد، بعد اجتياز الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.





وقال الفريق في بيان "يسر فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا واحد أن يعلن أن بطل العالم للصانعين وبطل العالم للسائقين سيستمران معا في 2021".





وكان عقد هاميلتون مع مرسيدس انتهى في نهاية الموسم الماضي في ديسمبر، وبعد أسابيع عدة من المفاوضات مع مرسيدس حسم مستقبله أخيرا، رغم أن الطرفين اتفقا على سنة إضافية واحدة فقط.