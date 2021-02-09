فوز ديروط وقنا وتعادل الدخان والمنيا بالقسم الثاني

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
رأفت أمين

أسفرت نتائج الجولة الثانية عشر للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بالقسم الثاني عن فوز فريق ديروط على فريق الإعلاميين بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم ديروط بهدف اسلام عبد الراضي في الدقيقة 6 من ركلة جزاء
وتعادل محمد أسامة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وأدرك اسلام عبد الراضي الهدف الثاني لديروط من ركلة جزاء بالشوط الثاني.

وفاز فريق قنا على فريق شباب سمسطا بهدفين نظيفين سجلها احمد عبد الكريم في الدقيقة 15 من الشوط الأول واضاف طارق عمران الهدف الثاني في الشوط الثاني.

وتعادل فريق الألومنيوم مع فريق المنيا بهدفين لكل منهما انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله حيث تقدم المنيا عن طريق كامل احمد، وتعادل أحمد حمودي من ركلة جزاء للالومنيوم، واضاف احمد اسماعيل هدف المنيا الثاني بالشوط الثاني وتعادل وائل على لفريق الالومنيوم.

وتعادل فريق الشرقية للدخان على فريق شبان قنا بدون أهداف
وسوهاج مع طهطا و بترول أسيوط مع بنى سويف بدون أهداف.

وتعادل فريق كيما أسوان مع فريق الفيوم بدون أهداف.

وتعادل فريق تليفونات بني سويف مع فريق أسمنت أسيوط بهدف لمثله، تقدم محمد عيد لاسمنت أسيوط وتعادل تليفونات في الشوط الأول.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 29 نقطة
2- المنيا 24 نقطة
3-ديروط21 نقطة
4- الإعلاميين 20 نقطة
5- الألومنيوم 19 نقطة
6- بنى سويف 17 نقطة
7- شبان قنا 17 نقطة
8- سوهاج 17 نقطة
9- الفيوم 16 نقطة
10- البترول 14 نقطة
11- قنا 12 نقطة
12-كيما اسوان 11 نقطة
13- طهطا 11 نقطة
14-شباب سمسطا 10 نقاط

15- تليفونات بني سويف 8 نقاط
16- أسمنت أسيوط 5 نقاط

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