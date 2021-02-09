تستهدف المعلمين وأولياء الأمور.. تعرف على ورش عمل بنك المعرفة المصري

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
محمد عوده
تسعى الدولة المصرية جاهدة من أجل تطوير قطاع التعليم، من خلال الارتقاء بكل أطراف العملية التعليمية، والتى تبدو فيما وضعته وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، من خطط، تستهدف تقديم نوعية جديدة من التعليم، تعتمد على الفهم والابتكار والإبداع، دون الاعتماد على الحفظ والتلقين، لا لشىء إلا لتخطى الامتحانات.

كما تسعى وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، إلى الارتقاء بالمعلمين، وصقل مهاراتهم، بما يتواكب مع مستجدات العصر، وبما يتماشى مع النظام الجديد الذى اعتمدته الوزارة.

ودشنت الوزارة عددا من ورش العمل، التى تستهدف المعلمين، وأولياء الأمور، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، عن بدء وإتاحة التسجيل لجميع أولياء الأمور، والمعلمين، والمسؤولين عن التعليم فى المؤسسات المختلفة، فى ورش عمل نهضة مصر وبنك المعرفة المصرى المختلفة، والتى من بينها:

ورشة العمل الأولى تختص بمعرفة كل ما يخص منهج "القيم واحترام الآخر"، بما فى ذلك فلسفته وأهدافه ومحتوياته وكيفية تناوله فى الفصل، حيث تعقد الورشة غدا الأربعاء، الموافق 10 فبراير، فى تمام الساعة السابعة مساء، وتستمر حتى الساعة الثامنة والنصف.

جدول أعمال الورشة: فلسفة وأهداف منهج القيم واحترام الآخر، ومحتويات المنهج وكيفية تناولها فى الفصل، وتحاضر فى الورشة هند بكار.

يمكن التسجيل فى الورشة عبر الرابط (https:www.ekb.egevents?event=146861378showd&month=2).


أما ورشة العمل الثانية فتختص بمعرفة كيفية نمو المهارات الحياتية والإبداعية واللغوية، خاصة باللغة العربية للطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائى، والتعرف على أهم الدعائم والركائز القائم عليها منهج "تواصل"، والإجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا.
تعقد الورشة يوم الأحد، الموافق 28 فبراير الحالى، فى تمام الساعة السابعة مساء، وتستمر حتى الساعة الثامنة والنصف.

جدول أعمال الورشة: أهم الدعائم والركائز القائم عليها منهج "تواصل"، وفلسفة المنهج وأهدافه، ومحتويات المنهج وكيفية تناولها فى الفصل، إلى جانب الإجابة عن التساؤلات الأكثر شيوعًا عن منهج "تواصل"، ويحاضر فى الورشة محمد يحيى.

ويمكن التسجيل فى الورشة عبر الرابط (https:www.ekb.egevents?event=146865303showd&month=2)، وبعد التسجيل سيتم إرسال رابط المحاضرة على البريد الإلكترونى المسجل به.

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