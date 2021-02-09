ختام مؤتمر أساطير فيفا بالدوحة بمشاركة نجوم البرازيل والأرجنتين

اختتمت قبل قليل وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقد تحت إشراف الإتحاد الدولى لكرة القدم و اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية والتى تقام حاليا بالدوحة بمشاركة النجم البرازيلى كاكا ومواطنه جوليو سيزار والأرجنتينى ماسكيرانو.





وخلال المؤتمر تم توجيه العديد من الأسئلة للنجوم الثلاثة من قبل الحضور المحدود بقاعة المؤتمرات بستاد المدينة التعليمية والذى سيشهد نهائى بطولة العالم للأندية.





وأكد ماسكيرانو بأن تيجريس المكسيكى صنع التاريخ بالتأهل للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه وأن الطبيعي هو تأهل بايرن ميونيخ للمباراة النهائية على الرغم من محاولات الاهلى المصرى أمام العملاق الألمانى.





وامتدح كاكا نجم المنتخب البرازيلى الجهد والعمل الملموس فيما تم إنجازه من قبل دولة قطر استعدادا لتلك البطولة ومن بعدها بطولة كأس العالم للمنتخبات والتى ستنظمها قطر نهاية عام ٢٠٢٢.





كما أكد كاكا انه من المهم الفوز بكأس العالم للأندية خلال مسيرته لاعبا وانه كان يحلم بذلك منذ الصغر وانه امرا رائعا ان تفوز بمثل تلك الالقاب الكبيرة بالإضافة لحصولى على لقب افضل لاعب بالعالم من قبل.





وأكد جوليو سيزار وكاكا على أنهم تفاجئوا بالمستوى الذى قدمه المنتخب المصرى بكأس القارات أمام المنتخب البرازيلى بجنوب أفريقيا نظرا للمستوى اللافت الذى قدموه طوال البطولة.





كما أثنى نجوم العالم على دور الفيفا وقطر بالإضافة لمنظمة الصحة العالمية لتنظيم بطولة العالم للأندية فى ظل هذه الأجواء الصعبة وانتشار فيروس كورونا.





وعبر اللاعبون الثلاثة عن حزنهم الشديد لعدم قدراتهم اللقاء او التواصل مع زملاؤهم واللاعبين المشاركين بالبطولة بسبب الإجراءات الوقائية المفروضة على جميع المشاركين وتطبيق نظام الفقاعة الطبية والذي يمنع التواصل مع اى من الوفود المشاركة بالبطولة ولكنهم يقدرون تماما خطورة الموقف الراهن.





وأكد كاكا ان الاهلى المصرى استحق التواجد بهذا الحدث العالمى للمرة السادسة فى تاريخه وهذا بالتأكيد لم يأتى من فراغ ولكن بعد تعب وعمل كبير.





وأضاف ماسكيرانو انه لم يتوقع ان يظهر الاهلى بهذا المستوى الجيد أمام العملاق الألمانى بايرن ميونيخ والمرشح الأول والأقرب للقب وأكد ان محمد صلاح نقل الكرة المصرية لمستوى ووضع اخر اكثر تطورا واحترافية ولكن بعد مشاهدة الاهلى امس اعتقد ان الكرة المصرية مازال لديها الكثير من المواهب التى ستحذو حذو صلاح وترسم مجدا بالكرة العالمية.





وأكد جوليو سيزار ان تواجد الاهلى بالبطولة لستة مرات يدل انه يمثل كيان كبير بالمنطقة و انه مثال لابد أن يحتذى به فى مصر لانه ليس من السهل الفوز بكل هذه البطولات.