تويتر: تمت إزالة 8493 تغريدة مضللة حول كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أفاد موقع "تويتر" بأنه منذ إطلاق سياسة حظر المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا في مارس 2020، تمت إزالة 8493 تغريدة متعلقة بهذا الصدد.

وأشارت شركة "تويتر" إلى أنه "منذ مارس 2020، واجهت الأنظمة الآلية للشركة، 11.5 مليون حساب، تضمنت مناقشات حول فيروس كورونا، مع سلوكيات غير مرغوب بها ومتلاعبة.

وكانت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد أعلنت عن توسيع نطاق إجراءاتها ضد المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا، وأيضا عن مساعدة المستخدمين في العثور على بيانات مفيدة حول سير عمليات التطعيم.


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