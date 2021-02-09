مصرية تفوز بمنصب مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة للمرة الثانية على التوالي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:24 م
الدكتورة أماني أبو زيد
الدكتورة أماني أبو زيد
الفجر الاقتصادي
فازت الدكتورة أماني أبو زيد بمنصب مُفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي لمدة أربع سنوات، وستتولى مسئولية قطاعات الطاقة والنقل والسياحة، وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وحققت دكتورة أماني أبو زيد فوزًا كبيرًا على منافسيها، حيث حصلت على أصوات 50 دولة أفريقية من 55 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي، وهو ما يؤكد نجاحها خلال توليها منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 2017 – 2021 في كل المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية في كل الدول الأفريقية.

وتقدم البنك التجاري الدولي ومجلس إدارته وإدارته التنفيذية وموظفيه بخالص التهاني إلى، د. أماني أبو زيد عضو مجلس إدارة البنك بمناسبة إعادة انتخابها وفوزها بالمنصب.

وقد قام السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي بالإعلان عن إعادة انتخاب الدكتورة أبو زيد يوم السبت الموافق 6 فبراير 2020.

جدير بالذكر أن مفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) هي الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي والتي تقوم بتنفيذ الأنشطة اليومية للاتحاد، وتتألف المفوضية من الرئيس ونائب الرئيس وثمانية مفوضين، بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين.

وتقود إدارة البنية التحتية والطاقة بتنفيذ برامج البنية التحتية لأجندة عام 2063 وأنشطة الاتحاد الأفريقي بهدف تعزيز وتنسيق وتنفيذ ورصد البرامج والسياسات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، والنقل، وموارد الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات البريدية والسياحة، وذلك على المستوى الإقليمي والقاري.

وتحظى الدكتورة أبو زيد بخبرة عملية تربو على 30 عامًا من شغل مختلف المناصب القيادية في كبرى المؤسسات الدولية المعنية ببرامج بالتنمية، حيث قامت بإدارة مجموعة من كبرى البرامج التنموية، ومن بينها إدارة أكبر محفظة عمليات تابعة لبنك التنمية الأفريقي (AfDB).

وحصلت على العديد من الشهادات من مختلف الهيئات التعليمية والجامعات الدولية، ومن بينها بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الافريقية، وأيضاً درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة (هارفارد)، ودرجة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة (مانشستر) بالمملكة المتحدة.

وحصدت أبو زيد العديد من الجوائز التقديرية الدولية بما في ذلك “الوسام العلوي” من جلالة ملك المغرب محمد السادس، فضلًا عن اختيارها من جانب الاتحاد الأوروبي كأحد القيادات الشابة الدولية.

وتعد الدكتورة أبو زيد عضوًا في عدد من اللجان الدولية، من بينها لجنة النطاق العريض للقادة العالميين من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى شغلها عضوية مجلس إدارة مبادرة النظام حول تشكيل مستقبل الطاقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

امانى ابو زيد البنك التجاري الدولي الاتحاد الافريقى للطاقة الاتحاد الافريقى للبنية التحتية الاتحاد الافريقي إثيوبيا

أخبار تهمك

راكيتيتش يعلق على عقد ميسي الخيالي

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على تفاصيل العملية الجراجية التي خضع لها محمد أنور

منذ ساعة و نصف

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

منذ ساعة و نصف

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة

منذ 40 دقيقة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 16 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمباراة إشبيلية وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ يوم

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ حوالي 5 ساعات

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أماني أبو زيد: السيسي بحث مع مفوضي الاتحاد اتفاقية التجارة بين دول القارة

وزير الكهرباء يوقع اتفاقية لتنظيم اجتماعات الدورة الثانية للجنة الفنية للنقل

مصر تستضيف اجتماعات اللجنة الوزارية للاتحاد الأفريقي المعنية بالنقل

وزير الطيران يشارك في اللجنة الوزارية للاتحاد الإفريقي للنقل (صور)

وزيرة السياحة تشارك في افتتاح الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي

من هي أماني أبو زيد المصرية الأكثر تأثيرًا في القارة الإفريقية؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:53 م

هزه أرضية تضرب البحر المتوسط بقوة 3.5 ريختر

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

راكيتيتش يعلق على عقد ميسي الخيالي

04:00 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع