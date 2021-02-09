برنامج فرصة يشارك في مؤتمر "الإدارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
آيات عامر
انطلقت فاعليات مؤتمر "الادارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية المصرية" الذي نظمه الاتحاد العام للتعاونيات، بمشاركة برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيزالتنسيق بين الحكومة والتعاونيات في إدارة الأزمات،تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.

وشارك في المؤتمر الدكتور عاطف الشبراوي مدير برنامج فرصة بوزارة التضامن الإجتماعي، وقيادات مختلف الاتحادات التعاونية المنخرطة، تحت عباءة الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد المركزي للتعاونيات وعدد من خبراء التعاونيات والعمل التعاوني.

وقدم الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار التمكين الاقتصادي، وبرنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، عرضًا مفصلا لبرنامج فرصةوآلية اختيار المستفيدين والمسارات المختلفة بالبرنامج الخاصة بالتمكين الاقتصادي وأيضا مفاهيم تعديل السلوك الاجتماعي والريادةالاجتماعية.

كما قام أحمد سعده مستشار المنظمات الاهلية بالوزارة، بعرض أهمية التوافق والتعاون من أجل تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وكيفية تفعيلدور الجمعيات التعاونية خاصة جمعيات التعاون الإنتاجي، تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي في القيام بدورها في تحقيق أولويات الدولة التنموية.

وقد تم عقد عدة إجتماعات متتالية مع ممثلي الاتحاد العام الإنتاجي والاتحادات التابعة لمناقشة سبل التعاون، حيث تم الإتفاق على العديدمن التوصيات كمقترحات للتفعيل وإطلاق مبادرات لتعظيم التعاون مع الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي وتفعيل دور جمعيات التعاونالإنتاجي، فضلا عن تعزيز التعاون بين برنامج فرصة والاتحاد التعاوني الإنتاجي، في تأسيس وحدات إنتاجية تضم مستفيدي برنامج فرصة خاصة في القرى المستهدفة من البرنامج التجريبي مع البنك الدولي ومبادرة "حياة كريمة" بحيث يتم تأسيس جمعيات تعاونية إنتاجية تضم المستفيدين المستهدفين.

وتابع: أن هذا لضمان الاستمرارية وتحقيق التعاون والتكافل بين أفراد المشروع (الوحدة) الواحدة من خلال الجمعيةالتي سيتم تأسيسها، وكذلك التعاون بين برنامج فرصة ومختلف الجمعيات التابعة للاتحاد التعاوني الإنتاجي في تدريب المرشحين للأعمال الحرفية فنيا وبالمجان، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل، مع إمكانية توفير أدوات انتاج من خلال برنامج فرصة أو بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى تسهيل التشابك ومساعدة برنامج فرصة للاتحاد التعاوني الإنتاجي للتعاون والشراكة مع "منصة ورشتنا" التي أطلقتها الوزارة الشهر الماضي بالتعاون مع أندية الروتاري بحيث يتم الترويج ودعم الجمعيات التعاونية في مختلف المجالات الإنتاجية وتوفير الخدمات الثلاثة التيتقدمها المنصة (التسويق للورش، التدريب، التوظيف).

والجدير بالذكر أنه منذ عام ٢٠١٦، تقوم وزارة التضامن الاجتماعي وإدارة التعاونيات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية بالإشراف الإداري على الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي الذي يضم ٤١٨ جمعية تخدم ما يقرب من ٥٠٠ ألف مواطن.
برنامج فرصة يشارك في مؤتمر "الإدارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية"
برنامج فرصة يشارك في مؤتمر "الإدارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية"
برنامج فرصة يشارك في مؤتمر "الإدارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية"
برنامج فرصة يشارك في مؤتمر "الإدارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية"
برنامج فرصة يشارك في مؤتمر "الإدارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية"
برنامج فرصة يشارك في مؤتمر "الإدارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية"

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