إحالة مدير مركز شباب السلام في المنصورة وجميع العاملين للتحقيق

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
محمد كشك

أحال عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة مدير مركز شباب السلام بسرسو البحرية والعاملين فيه للتحقيق لوجود المركز مغلق في تمام الساعة العاشرة اليوم الثلاثاء وغياب جميع العاملين.

وأوضح سعد أنه خلال مروره اليومي على مختلف القطاعات بالوحدات المحلية بمركز المنصورة تبين وجود مركز شباب السلام بسرسو البحرية التابعة للوحدة المحلية بسلامون مغلق ولا يوجد به أحد.

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة أن الدولة تنفق الكثير من الأموال لتوفير مراكز شباب تضم مختلف الخدمات والرياضات لتمكين الشباب من ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم وليس من المسموح إهدار هذه الموارد باغلاقها وغياب العاملين عنها.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتوفير الخدمات للمواطنين، وفي إطار توجيهات المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وعلي صعيد اخر، كان قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة بزيارة الوحدة المحلية بشها خلال متابعته اليومية لسير العمل والانضباط الوظيفي.

وخلال الزيارة تبين عدم وجود 30 من العاملين بالوحدة وقام برفع مذكرة للمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة الذي قرر على الفور إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية برئاسة المركز.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين ومتابعة الانضباط الوظيفي،وفي إطار توجيهات المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.


كما قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة بالتنسيق مع شرطة مركز المنصورة يرافقه المهندس أحمد معتمد القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بسلامون بإزالة حالتين تعدي على أراض زراعية والشارع العمومي بقرية الدنابيق.

وقال نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة إن الدولة حريصة كل الحرص على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع كافة أشكال التعديات.

واضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتنفيذ إزالة تعدي بالبناء على مساحة 700 متر أراض زراعية،وازالة تعدي على الشارع العمومي بالقرية.

وأشار سعد إلى أن تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالتصدي لكافة أشكال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ومنع البناء على الأرض من المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وفي اطار توجيهات المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.

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