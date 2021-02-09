17 مارس .. الحكم علي سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة 

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل

حجزت اليوم الثلاثاء الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار مدبولى كساب محاكمة سناء سيف فى اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول.. لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور

وتضمن امر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات أنها في غضون الفترة من ٢٢ أبريل حتى ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ بدائرة قسم المعادى أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس وادعت فيها كذبًا بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

وأضاف امر الإحالة انها سبت بطريق النشر موظفًا عامًا بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك الفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه 

كما اضاف امر الإحالة انها استخدمت حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بأن استخدمت حساب ( Sanaa seit) على موقع فيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين

وأشار امر الإحالة إلى انها أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، وقامت بالتعدي عليه بالقول لفظًا وبالتهديد وعيدًا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.

وكانت قد قررت النيابة العامة، في وقت سابق بحبس سناء سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أذنت في 21 يونيو الماضي بضبط المتهمة سناء سيف لورود تحريات من قطاع الأمن الوطني باستغلالها صفحة شخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس كورونا في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وإجبارها على الإفراج عن بعض المسجونين؛ وذلك تنفيذًا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة خارج البلاد على بنوده كلفت به آخرين من بينهم المتهمة المذكورة، يقوم على نشر مثل تلك الأخبار الكاذبة والإشاعات بغرض تكدير الأمن والسلم العام وتعطيل مؤسسات الدولة عن عملها، والإيقاع بينها وبين المواطنين لدفعهم للتظاهر والتجمهر، فضلًا عن ارتكاب المتهمة المذكورة واقعة سب وقذف ضابط شرطة عبر صفحتها المشار إليها، وقد أرفق بالتحريات صور لمنشورات بتلك الصفحة.

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