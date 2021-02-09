انقطاع المياه عن طلخا في الدقهلية غدا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
محمد كشك


تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قيامها غدًا الأربعاء ؛ بأعمال صيانة طارئة على خط الطرد الرئيسي لمرفق مياه طلخا قطر 600مم بلاستيك.

يأتي انقطاع المرفق لمدة 5 ساعات متواصلة بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 2 ظهرًا، والأمر الذي قد يستدعي قطع المياه عن عدد من المناطق وهي كلًا من مركز ومدينة طلخا، ومركز ومدينة نبروه.

وتهيب الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.


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