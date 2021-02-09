الشهيد الــ(368) "الأطباء" تنعي أستاذ جراحة عظام بطب عين شمس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور حسين محمود عبد الحافظ، استاذ متفرغ جراحة العظام بطب عين شمس، والذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور حسين محمود عبد الحافظ، الطبيب رقم الــ(368)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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