4 قرارات جديدة لمجلس النواب.. تعرف عليهم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
عدد من القرارات الهامة وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار دوره الرقابي والتشريعي المنوط به.

ومن جانبه، رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة مع الدعوة إلى عقد جلسة لاحقة فى تمام الساعة 11 صباحا يوم الأحد القادم الموافق 14 فبراير 2020.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز القرارات التي وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء:

- وافق مجلس النواب، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020  بشأن الموافقة على اتفاق منحة ( مساعدة فنية ) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 20201021.

- وافق المجلس علي  قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والجداول المرفقة، وذلك بسبب أن القرار يعالج التشوهات الجمركية والتهريب الجمركى التى تقف عائقا  امام تعميق الصناعة الوطنية سواء بتعديل بعض نصوص البنود أو تعديل فئة ضريبة الوارد بالخفض أو الرفع.

- وافق المجلس علي سحب رخصة تسيير المركبة حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، وتقضي التعديلات علي المادة 72 (بند ب 7) بسحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.

- وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتتماشى تعديلات قانون المرور، مع ما تقضى به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي فى المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت فى جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية فى ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.

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