عضو الهيئة العليا للوفد: قرار أبو شقة باطل ومخالف وغير لائحي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
وصف طارق سباق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، بالفصل النهائي لعدد من أعضاء الحزب، ومنعهم من دخول المقر، بالقرار الباطل والمخالف والغير لائحي.

وقال "طارق سباق في تصريح خاص لبوابة الفجر: "إن قرار المستشار بهاء أبو شقة بفصل أعضاء الهيئة العليا، ليس من حقه فصل عضو هيئة عليا، لأنهم تم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية".


وأشار "سباق" إلى أنه في حالة صدور أي تجاوز من عضو الهيئة العليا يتم إحالته إلى لجنة تحقيق من أعضاء الهيئة لبحث أمره، مؤكدا أنه لا يجوز فصله بقرار منفرد من رئيس الحزب، وسنلجأ إلى القنوات الشرعية لإيضاح هذا الأمر.

وكان قد اتخذ المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد عدة قرارات عاجله خلال مؤتمرًا صحفيًا، بالمقر الرئيسي لحزب الوفد، وجاءت القرارات كالتالي:

• فصل الآتي أسمائهم فصلًا نهائيا من الحزب وجميع تشكيلاته، والمنع من دخول المقر، وهم: ياسر الهضيبي، وطارق سباق، ومحمد عبده، وحسين منصور، ومحمد عبد العليم داود، ونبيل عبد الله، ومحمد حلمي سويلم، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان.

• تعيين النائب إيهاب عبد العظيم رئيسا للجنة المنيا
• تعيين الدكتور محمد خليفة عضوا بالهيئة العليا.
• تقرر بخصوص محمد مجدي فرحات الشهير بأرنب الفصل من الحزب وإحالته للنيابة العامة لتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.
• يخطر مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية وأن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابا له، وإخطار كافة الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية لهذا القرار.
• تكليف الشئون القانونية بالحزب باتخاذ كل الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد من ارتكبوا مؤامرات ضد الحزب الثابتة يقينا، لأن هناك أدلة كافية تؤكد أن الحزب كان يسير ومدبر له السقوط في الهاوية.



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