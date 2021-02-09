موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مولودية الجزائر، في أولى مواجهات الأبيض في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الجديدة.

يستضيف الزمالك نظيره مولودية الجزائر، في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر فبراير الحالي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد نادي الزمالك رفقة الترجي التونسي ومولودية الجزائري وتونجيت السنغالي، في المجموعة الرابعة.

وكان الزمالك حصد المركز الثاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي، بعد خسارته بهدفين مقابل هدف، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.

وتأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعدما انسحب فريق جازيلي التشادي، بسبب وجود مشاكل داخلية بين الفريق التشادي واتحاد الكرة هناك.

وسوف تذاع المباراة التي تجمع بين الزمالك ومولودية الجزائر، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية المشفرة الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا bein sport 1HD.

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