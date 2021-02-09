أول تعليق من تامر حسين وعزيز الشافعي على اعتذار رامي صبري في أزمته الأخيرة





وكتب "الشافعي" قائلا: "حصل خير والحق أحق أن يتبع، بشكر الفنان والزميل رامي صبري على مبادرته الجميلة، وتوضيح الحقيقة للجمهور الكريم، وبفخر بنجاحاتنا سوا وبالعلامات اللى عملناها، والاعتذار من شيم الكبار ورامي صبري فنان كبير وبتمنى له استمرارالنجاح والتوفيق وبشكره".





وكتب "حسين" قائلا: "هو ده رامى صبرى اللى أنا أعرفه، كان يهمنى توضيح الحقيقة للجمهور المحترم اللى تخيل إننا ممكن نعمل تنازل لأى فنان أو ناخد مُقابل، وندى الأغنية لمطرب أخر، وكنت حزين ومأذى نفسيًا من الموضوع ده وحقك عليا لو إتكلمت فى البرامج بحدة شوية فى الكلام أو اتكلمت بلهجة مش لهجتى معاك ولا مع أى زميل بس ده من زعلى إنك ماوضحتش كل ده ".





وكتب "صبري" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "إحقاقا للحق وكل واحد ياخد حقه أغنية شكرا للفنان الكبير عمرو دياب، أنا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكى قانونى يعنى مثلا محدش خد منى حقوق أو مقابل مالى أو أخدت تنازل رسمي علشان بس أبرئ تامر حسين وعزيز الشافعى من الحته دى".

علق الملحن عزيز الشافعي وتامر حسين على آخر ما توصل إليه المطرب رامي صبري في أزمته الأخيرة وذلك من خلال حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".