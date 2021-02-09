بالفيديو: في الجزء الثاني من مسلسل الانسة فرح: حاجات بيعملها طارق تثبت انه لسه بيحب فرح





بعد 3 حلقات من مسلسل الآنسة فرح، اكتشفنا إن طارق (محمد كيلاني) لسه بيحب فرح، ولسه عنده أمل إنها ترجعله، لإنه أكتر





شخص عارفها بدأ يعمل الحاجات اللي هو عارف كويس جدًا إنها مناسبة معاها، خاصةً بعد ما خلفت فريد وبدأت تقلق عشانه.









أولًا: بدأ يكون معاها خطوة بخطوة عشان يحميها من عاصي الغول، وده بعد ما اتخطف فريد لأول مرة بعد ولادته بـ 9 دقايق









ثانيًا: رجع تاني يحس بيها، وقالها إنه عارف ومتأكد إنها مش بتحب شادي، ده غير إنه عبّر لها عن حبه، وهي كمان عبّرت.









ثالثًا: بيطمنها على نفسه وعلى فريد جدًا، وده ظهر لما جاب لها جهاز إنذار لحماية منزلها، بعد ما بدأت تخاف من أي حاجة تحصل لفريد مرة تانية.









رابعًا: بييجي على نفسه عشانها، وده كان واضح في رد فعل عمله مايعملوش غير شخص فعلًا بيحب، وهو إنه قال لشادي نصيحة تخليه يقرّب أكتر من فرح ومن عيلتها، وده لو لسبب ف هو عشان يشوف فرح سعيدة.









ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأه الأول العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل لعام 2020.









مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.



