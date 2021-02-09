عضو "عليا الوفد" قرارت الفصل باطلة ومن شأنها إثارة الحرائق داخل بيت الأمة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
دينا ابراهيم - عبداللطيف هيبة

علقَّ المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا للحزب الوفد، علي قرار المستشار بهاء أيو شقة رئيس الحزب بفصله من الحزب قائلًا " إنها قرارات باطلة وقد سبق له وأن قام منذ 4 أيام بالإلغاء عضوية الهيئة العليا للأعضاء المفصولين.

وأضاف "منصور" في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه قد تم جمع 20 توقيع لعقد إجتماع الهيئة العليا للحزب، ولكن رئيس الحزب قد سارع بعقد المؤتمر الصحفي وإصدار قرارات الفصل لإلغاء الإجتماع، مؤكدًا أن الإجتماع سوف يتم بقوة القانون".

وأكد عضو الهيئة العليا للوفد، أن قرارات الفصل التي أصدرها رئيس الحزاب قرارات باطلة ومن شأنها تفكيك الوفد وإثارة الحرائق داخل بيت الامة، مشيرًا إلى أنه أمر غير مقبول والوفديين جميعهم يرفضون هذا القرار وسوف يتخذوا إجراءتهم والتحرك في إطار حماية الوفد من محاولة تفكيكه وإزالته.

وتابع منصور قائلًا: " رئاسة أبو شقة للوفد أصبحت باطلة وخارج الحدود، حيث أنه أجرم في حق الوفد في انتخابات النواب والشيوخ وفرط فيما لا يفرط فيه، مؤكدًا أنه لهذا الأمر اتخذت الهيئة العليا القرار بالإنسحاب من القائمة الوطنية ولكنه لم يلتزم بقرارات الهيئة العليا المتخذه من الجمعية العمومية للوفد

واستطرد قائلًا "هو الأن في مهب الريح وفي حالة إنفعال ويتخذ قرارات غير صحيحة وغير قانوينة وغير لائحية".

وكان قد أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا للاشتراك في المؤامرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد.

وضمت قائمة المفصولين كلًا من: الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور.

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