أشرف قاسم يؤكد ثقته في تخطي عقبة مولودية الجزائر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة مولودية الجزائر تعتبر من المواجهات القوية التي يستهل بها المارد الأبيض مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وفي تصريحات صحفية أوضح قاسم أنه على الرغم من صعوبة المباراة لكنه يثق في لاعبي نادي الزمالك من أجل الحصول على النقاط الثلاثة خاصةً أنها ستكون بمثابة الدفعة القوية للاعبين.

وأنهى أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو أستعد للمباراة جيداً وقام بمتابعة الفريق الجزائري وحدد كافة نقاط القوة والضعف.

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