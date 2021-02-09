راكيتيتش يعلق على عقد ميسي الخيالي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
أكد لاعب فريق إشبيلية، إيفان راكيتيتش، على استعداداه لمواجهة برشلونة المقبلة في كأس الملك، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
يحل برشلونة ضيفاً على حساب إشبيلية، غداً الأربعاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وقال راكيتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة آس: "غضبت بشدة من نفسي بعد مباراة إيبار، بسبب الحصول على الإنذار التي تسبب في إيقافي، كان يمكنني تجنبه، لكن ربما حان الوقت لتحسن الأمر في المباريات المقبلة، أشعر أنني تحسنت كثيراً بعد المشاركة في العديد من المباريات".
وأضاف: "الآن نصل إلى مباراة برشلونة بكأس الملك بأفضل وقت في الموسم، في المباريات والأسابيع الماضية تحسنا كثيراً وبالنسبة لي، بغض النظر عن قضائي هناك 6 أعوام، فإن المباراة حدث خاص جداً،، لأنها أمام واحد من أكبر الأندية في العالم".
وعلق اللاعب السابق لبرشلونة على وضع "البلاوغرانا"  في الوقت الحالي من انتخابات، وتغيير المدرب، وأزمة تسريب عقد ميسي، حيث صرح: "أتابع تلك الأمور من بعيد مثل جميع اللاعبين، وأتمنى الأفضل لبرشلونة أولاً، نأمل أن يعود الاستقرار للنادي في أسرع وقت ممكن، فهذا ضروري للفريق والأداء والمباريات، وأيضاً يجب التأكيد أنه مع كل هذا فإن الفريق بخير ويحقق الانتصارات رغم الصعب، وأصبح الآن لديه شكل أفضل كثيراً".
وعن رأيه في إمكانية رحيل ميسي، قال زميله في غرفة الملابس لمدة 6 أعوام: "قال ليو إنه سيقرر في نهاية الموسم علينا أن نمنحه راحة البال ليختار ما يريده قلبه، بالنسبة لأولئك الذين يحبون كرة القدم، من المهم أن نرى ميسي يبتسم مرة أخرى في الملعب، ومن الجيد أنه أظهر ذلك".
وعن عقد الأرجنتيني الذي أثار جدلاً واسعاً في الأيام الأخيرة، قال إيفان: "لا أعرف سبب كل هذا الأمر، أنا أحب كرة القدم الأمريكية، والجميع يعرف قيمة عقود اللاعبين هناك، أنه أمر طبيعي لأننا نعلم جميعاً ما يقدمه ليونيل ميسي، وأنه يستحق كل ما يتحصل عليه عن جدارة".
واختتم راكيتيتش حديثه بالتأكيد على أنه يكن كل الحب لزملائه السابقين في برشلونة، وللكيان والجماهير والمدينة، مشدداً على أنه لن يحتفل في أي من المرات بأهداف يسجلها في شباك "البلاوغرانا".

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