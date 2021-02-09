كومان يتحدث عن إستعدادات برشلونة لمواجهة إشبيلية في كأس الملك

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
ظهر المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان، في المؤتمر الصحافي للحديث عن مواجهة إشبيلية، في كأس الملك، مؤكداً على أسفه للغيابات.
يحل برشلونة ضيفاً على حساب إشبيلية، مساء غداً الأربعاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وقال كومان خلال المؤتمر الصحافي: "نحن في قترة صعبة للغاية، الإصابات تتوالي وسبق وتحدثت أننا نقتل اللاعبين بسبب ضغط المباريات والتقويم الصعب".
وأضاف: "الآن أمامنا مباراة في نصف نهائي الكأس أمام إشبيلية، وهو لقاء صعب أمام فريق منظم بشكل جيد للغاية بقيادة لوبيتيغي، أنه أحد أكثر الفرق اكتمالاً في إسبانيا، ويقدمون أداء قوي للغاية".
وتابع: "نعم لدينا العديد من الإصابات وصلت إلى 8 لاعبين الآن، ولكن هناك حل لكل شيء هنا، هناك لاعبين جاهزين وعلى استعداد للمباراة جيداً، تحقيق الانتصار يعتمد علينا كجهاز فني ولاعبين".
وأوضح: "بالنسبة لي أنا في تجربة مختلفة تماماً هذا الموسم، ولذلك أتعلم الكثير من الأمور كمدرب، غيرنا الأمور بالنسبة للفريق والنادي نحن نسير على طريق جيد، ونعمل على تحسين الشباب في فترة انتقالية، ونحاول الفوز بالمباريات".
وأكمل: "لا نستبعد أي شيء بشأن رونالد، مازال أمامنا وقت قبل المباراة في دوري الأبطال، نحن لا نحدد موعداً لعودة لاعب، الأمر طبي في المقام الأول، كما أنه أمامنا مباراتين الآن، قبل باريس علينا التركيز أولاً في الفوز بهما".
وبخصوص أومتيتي، قال كومان: "جسدياً جيد، ولديه خيارات للعب غداً، نحن ندرك دائماً حالته البدنية بسبب تاريخه مع الإصابات، وعلينا التفكير في حالته، لكنه أظهر في المباريات أنه لعب بشكل جيد كمدافع مركزي".

أخبار تهمك

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قائمة الأسعار الجديدة للسجائر بعد زيادتها

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 15 ساعة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمباراة إشبيلية وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعة و 9 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع