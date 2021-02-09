كومان يتحدث عن إستعدادات برشلونة لمواجهة إشبيلية في كأس الملك

ظهر المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان، في المؤتمر الصحافي للحديث عن مواجهة إشبيلية، في كأس الملك، مؤكداً على أسفه للغيابات.

يحل برشلونة ضيفاً على حساب إشبيلية، مساء غداً الأربعاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحافي: "نحن في قترة صعبة للغاية، الإصابات تتوالي وسبق وتحدثت أننا نقتل اللاعبين بسبب ضغط المباريات والتقويم الصعب".

وأضاف: "الآن أمامنا مباراة في نصف نهائي الكأس أمام إشبيلية، وهو لقاء صعب أمام فريق منظم بشكل جيد للغاية بقيادة لوبيتيغي، أنه أحد أكثر الفرق اكتمالاً في إسبانيا، ويقدمون أداء قوي للغاية".

وتابع: "نعم لدينا العديد من الإصابات وصلت إلى 8 لاعبين الآن، ولكن هناك حل لكل شيء هنا، هناك لاعبين جاهزين وعلى استعداد للمباراة جيداً، تحقيق الانتصار يعتمد علينا كجهاز فني ولاعبين".

وأوضح: "بالنسبة لي أنا في تجربة مختلفة تماماً هذا الموسم، ولذلك أتعلم الكثير من الأمور كمدرب، غيرنا الأمور بالنسبة للفريق والنادي نحن نسير على طريق جيد، ونعمل على تحسين الشباب في فترة انتقالية، ونحاول الفوز بالمباريات".

وأكمل: "لا نستبعد أي شيء بشأن رونالد، مازال أمامنا وقت قبل المباراة في دوري الأبطال، نحن لا نحدد موعداً لعودة لاعب، الأمر طبي في المقام الأول، كما أنه أمامنا مباراتين الآن، قبل باريس علينا التركيز أولاً في الفوز بهما".

وبخصوص أومتيتي، قال كومان: "جسدياً جيد، ولديه خيارات للعب غداً، نحن ندرك دائماً حالته البدنية بسبب تاريخه مع الإصابات، وعلينا التفكير في حالته، لكنه أظهر في المباريات أنه لعب بشكل جيد كمدافع مركزي".