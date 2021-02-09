فلسطين تسجل 9 وفيات و1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الثلاثاء، 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، سجل قطاع غزة 148 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وأظهرت قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس، الماضي بلغ 185584، بينها 2088 وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.