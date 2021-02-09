ميار شريف تحقق إنجاز تاريخي للتنس المصري

صعدت المصرية ميار شريف، اليوم الثلاثاء، للدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة عقب فوزها على الفرنسية كلوي باكي (7-5)، و(7-5)، وذلك في أول مشاركة لها بالبطولة الكبرى.





ونجحت ميار، المصنفة 131 عالميًا، في كسر إرسال منافستها المصنفة 187 عالميًا، مرتين من أصل 3 محاولات، لتظفر بالمجموعتين والمباراة في الوقت الحاسم.





وكانت ميار، الأفضل في الكرات على الشبكة بنسبة فعالية 70% مقارنة بالفرنسية.





واستغرق اللقاء ساعة و41 دقيقة، لتدخل ميار تاريخ اللعبة في بلادها بعدما أصبحت أول لاعبة تحقق انتصارا في الدور الرئيسي لبطولة كبرى.





وستلتقي ميار، البالغة من العمر 24 عامًا، في الدور الثاني مع الفائزة من مواجهة البريطانية جوانا كونتا والسلوفينية كايا يوفان.