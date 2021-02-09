بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد مدرب الحراس ورئيس الجهاز الطبي

احتفل فريق نادي بيراميدز، صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي، بعيد ميلاد الكابتن خالد عبد الله مدرب حراس المرمى، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا والجهاز الإداري والطبي واللاعبون على المشاركة في الاحتفال وتهنئة مدرب الحراس ورئيس الجهاز الطبي بعيد ميلادهما.

وعاد فريق الكرة بنادي بيراميدز لاستئناف تدريباته اليوم، بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز على طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد بيراميدز للسفر ظهر الخميس إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان تمهيدا لمواجهة فريق راسينج كلوب أبيدجان يوم 14 فبراير الجاري في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.