بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد مدرب الحراس ورئيس الجهاز الطبي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد
احتفل فريق نادي بيراميدز، صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي، بعيد ميلاد الكابتن خالد عبد الله مدرب حراس المرمى، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي.
وحرص الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا والجهاز الإداري والطبي واللاعبون على المشاركة في الاحتفال وتهنئة مدرب الحراس ورئيس الجهاز الطبي بعيد ميلادهما.
وعاد فريق الكرة بنادي بيراميدز لاستئناف تدريباته اليوم، بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز على طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.
ويستعد بيراميدز للسفر ظهر الخميس إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان تمهيدا لمواجهة فريق راسينج كلوب أبيدجان يوم 14 فبراير الجاري في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الدوري المصري الممتاز

أخبار تهمك

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمباراة إشبيلية وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 17 ساعة

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قائمة الأسعار الجديدة للسجائر بعد زيادتها

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بيراميدز يلجأ لنجم الأهلي السابق لمواجهة الزمالك

عبد الله السعيد يقود قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي

تاريخ المواجهات (المصرية – الإيفوارية) قبل صدام بيراميدز وراسينج كلوب بالكونفيدرالية

مدرب بيراميدز يُعلق على قرعة دور الـ32 مُكرر بالكونفدرالية

بيراميدز يستعد للأهلي بدون راحة

قيد إبراهيم حسن وأحمد الشيخ في قائمة بيراميدز الأفريقية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع