مي سليم تنشر صورة جديدة لجمهورها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
نور طلعت

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها لجمهورها ومتابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "انستجرام".


وحصدت الصورة على اعجاب جمهورها وتعليقاته مشيدين بجمالها.


ويعرض حاليا للفنانة مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومي سليم، ومحمد نجاتي، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.



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