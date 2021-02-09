إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بصحراوي بني سويف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات مختلفة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي أعلى نفق بياض العرب في اتجاه القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري لسيارة ملاكي مع سيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية من إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، كذلك رجال المرور لمعاينة الحادث والوقوف على أسبابه ورفع آثار الحادث من الطريق.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف ب3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، 5 مصابين في الحادث وهم: أحمد علي أحمد، 47 سنة، مدرس، مقيم محافظة المنيا، مصاب شتباه كسر بالقدم اليمنى، وعبد الرحمن أحمد علي، 17 سنة،طالب، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومروه عبد الرحمن أحمد، 35 سنة، ربة منزل، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وأمنية أحمد علي، 13 سنة، طالبة، مصابة سحجات وكدمات، وأبرار أحمد علي، 5 سنوات، ومصابة سحجات وكدمات بالجسم.

جرى تحرير محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المعاينة والوقوف على أسبابه.

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