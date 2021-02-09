تراجع الطلب على الوقود في الهند خلال يناير الماضي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:33 م
النفط الأمريكي
النفط الأمريكي

انخفض طلب الهند على الوقود 2.2% في يناير كانون الثاني مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط أن إجمالي استهلاك الوقود، وهو مؤشر على الطلب على النفط، بلغ 18.01 مليون طن. وزادت مبيعات البنزين 6.3% عن نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 2.61 مليون طن.

كما زادت مبيعات غاز الطهي، أو غاز البترول المسال، 1.7% إلى 2.49 مليون طن، بينما نزلت مبيعات النفتا 0.5% إلى 1.27 مليون طن.

ش

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