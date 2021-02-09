البرلمان يوافق على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك والتنمية بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتقارير اللجان النوعية بشأن عددًا من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الإفريقية، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والزراعة والرى والأمـن الغذائى والثـروة الحيوانية، والدفاع والأمن القومى، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا في مصر.

كما وافق مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة الحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق مساواة المرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية".

ووافق مجلس النواب، أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقع بتاريخ 2020629.

ويهدف التعديل الرابع اتفاقية منحة المساعدة، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) الى إضافة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 26 مليونا و500 ألف و870 دولارا أمريكيا كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع.

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