ننشر نتيجة انتخابات نقابة محامين مرسى مطروح الفرعية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر

انطلقت المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، يوم الأحد الماضي في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

بينما عقدت أمس الإثنين، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة

وتنشر "الفجر" نتيجة الانتخابات لنقابة مرسى مطروح الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 773 عضوا، وبلغ عدد الحضور 600 ناخب، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.
وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ عادل علي السعيد عبد الحميد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 274 صوتًا.
وفوز السيد الأستاذ هاني عامر عطية عوض عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 209 صوتًا.
كما فاز بمقعد العضوية كل من:
حامد عبد الفتاح صافي عيسى 387 صوتًا.
صالح عطية بشير عبد السلام 354 صوتًا.
معتز عبد المنعم سالم إبراهيم 321 صوتًا.
هيبه عبد الرواف موسى عبد الكافي 321 صوتًا.
ناجي هلال إسماعيل عبد الكريم 320 صوتًا.
محمد السيد أحمد المرسي 279 صوتًا.
رمضان محمود محمد خليفة 260 صوتًا.
بينما وافق على الميزانية 427 عضوا.

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