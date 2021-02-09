ننشر نتيجة انتخابات نقابة محامين جنوب البحيرة الفرعية

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انطلقت المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، يوم الأحد الماضي في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».



بينما عقدت أمس الإثنين، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.



وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة



وتنشر "الفجر" نتيجة الانتخابات لنقابة جنوب البحيرة الفرعية



بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 4869 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3136 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ علاء إبراهيم سعد خليل النحاس نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1846 صوتًا.

وفوز السيد الأستاذ محمود سعد منصور نصر عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1319 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

هاني محمد محسن 1460 صوتًا.

أمير محمد السيد عبد الله 1443 صوتًا.

حمدي عبد الهادي محمد 1322 صوتًا.

حمدي محمد محمود جمعة 1180 صوتًا.

يوسف فتحي مهداوي 1171 صوتًا.

عمرو عبد الحميد محمد أمين 1140 صوتًا.

محمود أحمد محمد شبيب 1041 صوتًا.

بينما وافق على الميزانية 1327 عضوا.



