السيسي يتابع المشروع القومي لتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسئولين بالشركة.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر للمشروع القومي للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل.

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