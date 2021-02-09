ننشر نتيجة انتخابات لنقابة جنوب القليوبية الفرعية للمحامين

Advertisements





أنطلق صباح أمس، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.



وعقدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.



وتستعرض "الفجر"، نتيجة إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين لنقابة جنوب القليوبية وهي كالأتي:-



بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 8070 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3004 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.



وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز مجدي سيد حافظ محمد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1489 صوتًا.



وفوز عبد الله سيد عبد الله حسن عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 644 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

أيمن طه عبد المنعم طه

1619 صوتًا.

أشرف عبد الغني بيومي علي 1275 صوتًا.

أحمد عفيفي مصطفى السمين 1150 صوتًا.

محمد أحمد جمعة سالم

1147 صوتًا.

سامح مريت عياد يوسف

1092 صوتًا.

حامد أحمد حامد محمود

1075 صوتًا.

محمود محمد عاطف محمد

949 صوتًا.

بينما وافق على الميزانية 1838 عضوا.



ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.