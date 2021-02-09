أقباط أستراليا يودعون الراهب كاراس افا شنوتي

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ودعت القبطية بأستراليا صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٩ فبراير، الراهب كاراس افا شنوتى، وذلك بدير القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسيدنى.

حيث ترأس صلوات الجناز الأحبار الأجلاء الأنبا دانيال أسقف ورئيس الدير والأنبا دانييل أسقف سيدنى وتوابعها عقب القداس الإلهى، إحتفالًا بعيد القديس الأنبا بولا، بحضور مجمع رهبان الدير ولفيف من كهنة ورهبان أستراليا، وأسر رهبان الدير، وشعب وشمامسة كنائس إيبارشية سيدنى.

وبعد إنتهاء صلاة الجناز طاف رهبان الدير حاملين صندق الجثمان حول مذبح الكنيسة، والدير وصولًا الى الطافوس الملحق بالدير حيث شهد مراسم دفن الجثمان.



وقد تقدم الأنبا دانيال اسقف ورئيس الدير بالشكر الى الذين قدموا واجب العزاء وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، بينهم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، مطروح والخمس مدن الغربية، الأنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوى لإيبارشية سيدنى وتوابعها، الأنبا أشعياء مطران طهطا وجهينة، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، الأنبا أغاثون أسقف البرازيل، الأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأم درمان والأنبا إيليا أسقف الخرطوم والأنبا يسطس اسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.



يذكر ان ولد الراهب كاراس يوم ٢٢ ديسمبر عام ١٩٧٣، تقدم للرهبنة عام ٢٠١٦، وسيم راهبًا بأسم كاراس يوم السبت ١٥ يوليو عام ٢٠١٧، ونال درجة القسيسية يوم ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠ وتنيح بسلام صباح الجمعة الموافق ٥ فبراير ٢٠٢١.