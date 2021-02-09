أقباط أستراليا يودعون الراهب كاراس افا شنوتي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
ودعت القبطية بأستراليا صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٩ فبراير، الراهب كاراس افا شنوتى، وذلك بدير القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسيدنى.
حيث ترأس صلوات الجناز الأحبار الأجلاء الأنبا دانيال أسقف ورئيس الدير والأنبا دانييل أسقف سيدنى وتوابعها عقب القداس الإلهى، إحتفالًا بعيد القديس الأنبا بولا، بحضور مجمع رهبان الدير ولفيف من كهنة ورهبان أستراليا، وأسر رهبان الدير، وشعب وشمامسة كنائس إيبارشية سيدنى.
وبعد إنتهاء صلاة الجناز طاف رهبان الدير حاملين صندق الجثمان حول مذبح الكنيسة، والدير وصولًا الى الطافوس الملحق بالدير حيث شهد مراسم دفن الجثمان.

وقد تقدم الأنبا دانيال اسقف ورئيس الدير بالشكر الى الذين قدموا واجب العزاء وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، بينهم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، مطروح والخمس مدن الغربية، الأنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوى لإيبارشية سيدنى وتوابعها، الأنبا أشعياء مطران طهطا وجهينة، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، الأنبا أغاثون أسقف البرازيل، الأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأم درمان والأنبا إيليا أسقف الخرطوم والأنبا يسطس اسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.

يذكر ان ولد الراهب كاراس يوم ٢٢ ديسمبر عام ١٩٧٣، تقدم للرهبنة عام ٢٠١٦، وسيم راهبًا بأسم كاراس يوم السبت ١٥ يوليو عام ٢٠١٧، ونال درجة القسيسية يوم ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠ وتنيح بسلام صباح الجمعة الموافق ٥ فبراير ٢٠٢١.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاسكندرية

أخبار تهمك

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قائمة الأسعار الجديدة للسجائر بعد زيادتها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمباراة إشبيلية وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

خلال ساعات.. تشييع جثمان الأنبا بولا بديره في البحر الأحمر

بالأسماء.. سيامة 5 كهنة جدد بالفيوم (صور)

البابا تواضروس يصل إلى دير العذراء بجبل أخميم

البابا تواضروس يُعزي في وفاة الراهب القمص إبراهيم الأنطوني

إيبارشية السريان الكاثوليك بالقاهرة تشيع جثمان المطران يوسف حنوش

4 قساوسة و5 قمامصة جدد لدير العذراء بجبل أخميم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع