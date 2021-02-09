ننشر نتيجة انتخابات لنقابة شمال القليوبية الفرعية للمحامين

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أنطلق صباح أمس، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.



وعقدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.



وتستعرض "الفجر"، نتيجة إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين لنقابة شمال القليوبية وهي كالأتي:-



بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 5368 عضوا، وبلغ عدد الحضور 2365 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.



وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز مجدي عبد القادر إبراهيم حسين المهدي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 674 صوتًا.



وفوز عمرو محمد الحسيني أحمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 970 صوتًا.



كما فاز بمقعد العضوية كل من:

مصطفى السعداوي محمد السعداوي 1187 صوتًا.

عماد سمير شندي محمد 1116 صوتًا.

سعيد محمد عبد العزيز قنديل

1060 صوتًا.

منصور محمد الجيوشي 1040 صوتًا.

محمد كامل محمد سالم 913 صوتًا.

ناصر فؤاد عبده الوكيل 895 صوتًا.

الهادي عطية السيد البطاوي 891 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1185عضوا.



ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.