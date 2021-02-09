26 مارس.. أولى جلسات طعن أحد متهمي "خلية الصواريخ"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل

حددت محكمة النقض جلسة 26 مايو المقبل لنظر أولى جلسات طعن متهم صادر بحقه حكما بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية الصواريخ " المقيدة برقم 396 حصر أمن دولة عليا لاتهامه مع آخرين بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.



كانت قد عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجنع المحاكم بطرة 22 متهمًا بالسجن المؤبد، كما قضت بمعاقبة 6 آخرين بالسجن 3 سنوات، إلى جانب براءة 8 متهمين آخرين، وذلك فى ضوء اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الصواريخ".
 

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد


وأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهما، من بينهم 12 متهما هاربا، عددًا من الاتهامات، على رأسها: إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها،بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع فى قتل أحد الأشخاص.

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