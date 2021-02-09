ننشر نتيجة انتخابات نقابة محامين الإسكندرية الفرعية

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انطلقت المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، يوم الأحد الماضي في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».



بينما عقدت أمس الإثنين، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.



وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة



وتنشر "الفجر" نتيجة الانتخابات لنقابة الإسكندرية الفرعية



بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 23127 عضوا، وبلغ عدد الحضور 5764 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.



وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ عبد الحليم علام عبد الحليم نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 4265 صوتًا.

وفوز السيد الأستاذ أحمد السيد عبد الهادي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 3405 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

محمد محمد محمد علي الدمياطي 3275 صوتًا.

سالم عبد المولى خليل 3158 صوتًا.

غريب السيد رزق 3129 صوتًا.

علي بيومي علي حازم 3101 صوتًا.

أشرف عبد المعطي محمد 3098 صوتًا.

محمد إبراهيم محمد 3012 صوتًا.

محمد يوسف أبو صمادة 2721 صوتًا.

ممدوح اسباق محمد 2715 صوتًا.

ناصر عبد السميع حسن 2708 صوتًا.

10- السيد علي السيد 2702 صوتًا.

11- جمال محمد محمد خضر 2231 صوتًا.

12- خالد محمد عطا الله 2221 صوتًا.

13- عاصم حسن محمد 2210 صوتًا.

14- عصام عادل علي 1896 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 3108 عضوا.



