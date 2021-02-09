المحامين تقرر تصعيد محمد راضي مسعود محل الراحل «عبد الغني»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
آيات عامر _ اسماء قورة
‎«أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، عن قرار النقابة العامة بحلول الأستاذ محمد راضي مسعود المحامي أمام محكمة النقض، عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامين، محل المغفور له الأستاذ سيد عبد الغني.

وأكد علي أن القرار تم بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى شهادة وفاة المرحوم الزميل الأستاذ سيد عبد الغنى عضو مجلس النقابة العامة وأمين الصندوق، والذي انتقل ـ يرحمه الله ـ إلى الرفيق الأعلى في 512021.

وتابع: أن الفقرة الثانية من المادة 142 من قانون المحاماة،نصت على وجوب تعيين المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق، مع وجوب مراعاة حكم المادة 131، وحيث استبان من الاطلاع على نتيجة الانتخابات التي عقدت في 15 مارس 2020، أن المرشح التالي للناجحين الحاصل على أعلى الأصوات التالية فيها، هو الأستاذ محمد راضي مسعود، وسيادته من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، بالأضافة إلي الاطلاع على الدعوة الموجهة من الأستاذ الأمين العام لنقابة.

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