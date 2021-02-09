ننشر نتيجة انتخابات نقابة محامين كفر الشيخ الفرعية

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انطلقت المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، يوم الأحد الماضي في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».



بينما عقدت أمس الإثنين، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.



وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة



وتنشر "الفجر" نتيجة الانتخابات لنقابة كفر الشيخ الفرعية



بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6672 عضوا، وبلغ عدد الحضور 4175 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.



وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ فراج فتوح السيد زعفان نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1496 صوتًا.

وفوز السيد الأستاذ أحمد مبروك أحمد سبوخ عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1096 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

علي محمد علي عبد القادر 2253 صوتًا.

خالد محمد المتولي غالي 2119 صوتًا.

إبراهيم فتوح عبد الله الحصاوي 1937 صوتًا.

عيد عزمي يوسف الخطيب 1850 صوتًا.

سعيد محمد إبراهيم العبسي 1858 صوتًا.

سامي ممدوح ندا الغنام 1635 صوتًا.

حمدان العمدة عبد الونيس صقر 1603 صوتًا.

شوقي السيد عبد الحميد الحمراوي 1425 صوتًا.

أحمد السيد يوسف جاب الله 1251 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 2497 عضوا.





