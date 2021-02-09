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أنطلق صباح أمس، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.



وعقدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.



وتستعرض "الفجر"، نتيجة إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين لنقابة شمال القاهرة وهي كالأتي:-



بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 23586 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3199 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.



وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز عمرو محي الدين محمود سالم نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 823 صوتًا.



وفوز محمد سيد سيد أحمد هيبه عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1164 صوتًا.



كما فاز بمقعد العضوية كل من:

أبو العلا عبده مكي 1877 صوتًا.

نادر نوري مصطفى عبيد 1719 صوتًا.

محمد سيد أبو الوفا حسانين 1344 صوتًا.

أحمد مرشدي محمد مرشدي 1142 صوتًا.

طارق محمد محمود بخيت 1124 صوتًا.

ولاء مصطفى أحمد أحمد 1071 صوتًا.

الحسيني أحمد أبو دوح محمود 967 صوتًا.

وليد محمد محمد السيد 944 صوتًا.

هيثم مجدي أحمد عبد العاطي 939 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1573 عضوا.



ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.





ننشر نتيجة انتخابات لنقابة شمال القاهرة الفرعية للمحامين



أنطلق صباح أمس، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.



وعقدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.



وتستعرض "الفجر"، نتيجة إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين لنقابة شمال القاهرة وهي كالأتي:-



بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 23586 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3199 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.



وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز عمرو محي الدين محمود سالم نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 823 صوتًا.



وفوز محمد سيد سيد أحمد هيبه عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1164 صوتًا.



كما فاز بمقعد العضوية كل من:

أبو العلا عبده مكي 1877 صوتًا.

نادر نوري مصطفى عبيد 1719 صوتًا.

محمد سيد أبو الوفا حسانين 1344 صوتًا.

أحمد مرشدي محمد مرشدي 1142 صوتًا.

طارق محمد محمود بخيت 1124 صوتًا.

ولاء مصطفى أحمد أحمد 1071 صوتًا.

الحسيني أحمد أبو دوح محمود 967 صوتًا.

وليد محمد محمد السيد 944 صوتًا.

هيثم مجدي أحمد عبد العاطي 939 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1573 عضوا.



ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.



