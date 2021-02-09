توقف ماكينات غسيل الكلى بـ"مستشفى ناصر" بسبب ضعف المياه في بني سويف.. والصحة تتفح تحقيقًا موسعًا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

شكى عددًا من مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ناصر العام ببني سويف، من توقف الماكينات عن العمل، اليوم الثلاثاء، بسبب ضعف المياه إثر أعمال صيانة بمحطة كفر الجزيرة بأشمنت والمغذية للمركز.

وأنتقل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى المستشفى، لبحث شكوى المرضى بشأن توقف عددًا من ماكينات الغسيل الكلوي بسبب نقص المياه، وعدم اتخاذ إدارة المستشفى التدابير اللازمة نحو توفير المياه بشكل سريع.

وتواصل وكيل وزارة الصحة مع شركة المياه والوحدة المحلية بناصر برئاسة المحاسب علي يوسف رئيس الوحدة، والذي أكد بدوره على إرساله سيارة محملة بالمياه للمستشفى وتوفير كل احتياجاتها من المياه، عقب دقائق من انقطاعها.

وتواجد وكيل وزارة الصحة، بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى لحين التأكد من عمل الوحدة بكامل طاقتها عقب توفير احتياجاتها من المياه، بحضور الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي بالمديرية، والدكتورة هبة يحيى مدير وحدة الكلى بالمديرية، والدكتور عمرو نادي مدير المستشفى، والدكتور عصام فتحي مدير وحدة الكلى بالمستشفى.

وطمأن وكيل الوزارة، المرضى وذويهم، مؤكدًا لهم على انه تم إتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن عدم تكرار ما حدث، بالإضافة إلى حل جميع مشاكل الوحدة المتعلقة بالمياه او الكهرباء، وبحث شكواهم المتعلقة بتغيير مواعيد الجلسات، والذي وعد بحلها بالتنسيق مع إدارة المستشفى وطبيب الوحدة.

وأمر وكيل وزارة الصحة بفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة المقصرين لعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانة تانكات تخزين المياه أعلى الوحدة.

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