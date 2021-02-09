بعد نظام التعلم عن بعد.. أول تحرك برلماني لضعف خدمات الإنترنت في المناطق الريفية

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تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن ضعف خدمات الإنترنت في عدد كبير من المناطق الريفية والكفور والنجوع بقري الصعيد وقري شمال الجيزة.



وأكدت رشاد، خلال طلب الإحاطة، اليوم الثلاثاء، أن تلك الأماكن تعاني منذ زمن بعيد من ضعف في خدمات الإنترنت؛ بسبب قلة وعدم كفاءة الكابلات الخاصة بتغذية الشبكات الخاصة بها، وهذا ما قد حاول الأهالي مرارًا وتكرارًا إيجاد حل جذري وحقيقي له مع شركات الإنترنت ولكن دون جدوى.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المشكلة تؤثر بشكل كبير على أنماط الحياة في تلك المناطق، خاصة وأنه يعتمد البعض منهم على خدمات الإنترنت في إنهاء أعماله أو مهامه الوظيفية عن بعد، فضلًا عن لجوء الجهات التنفيذية المعنية بملفات التعليم الأساسي والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تطبيقات التعليم عن بعد خاصة في ظل توجه الدولة المصرية إلى تفعيل هذا النظام في الآونة الأخيرة بسبب الانتشار الكبير لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد.



وأضافت البرلمانية، أن التحول الرقمي الذي قامت به الدولة المصرية في الآونة الأخيرة في معظم الجهات والهيئات التي تقوم بتقديم الخدمات الحكومية للسادة المواطنين، لافتة إلى أن تلك التعاملات تتم جميعها بالاعتماد الكلي على خدمات الإنترنت، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (نظام التنسيق الالكتروني الجديد للجامعات الخاصة – نظام تقديم الإقرارات الضريبية الالكتروني ).



وطالبت النائبة، الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المنية بهذا الشأن من أجل توفير خدمات الإنترنت بتلك المناطق بشكل يتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها وكثافتها السكانية.

