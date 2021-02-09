23 فبراير.. الحكم في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل


قررت محكمة أسرة مدينة نصر، حجز، الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتى تطالب فيها بزيادة «نفقة توأمها»،بجلسة 23 فبراير الجارى

كانت محكمة أول درجة في العام الماضى ألزمت «عز» بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لصغيريه
وكان معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، تقدّم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بالزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته «عز الدين» و«زين الدين» بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن «عز» استأنف على الحكم وطلب تخفيضه، وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة، إضافة إلى أن ذات المحكمة قضت برفض استئناف «زينة» التي تطالبه بزيادة نفقة توأمها لـ100 ألف جنيه، وفي العام التالي طالبت بزيادة النفقة، وقبلت المحكمة دعواها، وتمت زيادتها لـ30 ألف جنيه.

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