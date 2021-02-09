البابا تواضروس يقدم العزاء للأنبا هرمينا فى وفاة القمص أرسانيوس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
توفى ظهر اليوم، القمص أرسانيوس صبري، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة باكوس بقطاع شرق الإسكندرية عن عمر قارب ٧٦ سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت حوالي ٤٤ سنة خدم فيها بإيبارشية المنوفية وأفريقيا (دولة غانا) والإسكندرية.
حيث أقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة فلمنج ظهر اليوم بحضور نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وكهنة كنيسته وعدد من كهنة الإسكندرية وأعضاء أسرته نظرًا للظروف الحالية.
ولد الأب المتنيح يوم ٢ يوليو ١٩٤٥، وسيم كاهنًا في ٢٧ مايو ١٩٧٧، ونال رتبة القمصية في ١ مايو ١٩٩٧.
قدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية ولمجمع كهنة القطاع في نياحة الأب المبارك القمص أرسانيوس صبري، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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