النيابة تأمر بضبط وإحضار متهمين بسرقة شقة موظف بالمرج

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طالبت نيابة المرج اليوم الثلاثاء، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين فى واقعة سرقة محتويات شقة موظف، كما طالبت بتفريغ كاميرات المراقبة وإرسال تقرير بها، واستدعاء الشهود العيان تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.



البداية كانت بتلقى المقدم خيري حسين رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من موظف يفيد بسرقة محتويات شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين وجود كسر في باب الشقة وسرقة محتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





