الكاثوليكية تحتفل بعيد ميلاد الأنبا أنطونيوس

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تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد ميلاد صاحب النيافة الأنبا أنطونيوس عزيز، المطران الشرفي لإيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك.

وبهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة لنيافته متمنيًا له دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس، لإتمام رسالته المقدسة.