صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:03 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحاً 12.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5716.01 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% رابحاً 18.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6240.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحاً 0.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4684.42 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحاً 1.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4849.11 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 368.8 مليون سهم بقيمة 41 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.7 ألف صفقة.



 وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.25%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.18%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.33%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.8%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.16%.

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