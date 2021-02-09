صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحاً 12.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5716.01 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% رابحاً 18.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6240.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحاً 0.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4684.42 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحاً 1.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4849.11 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 368.8 مليون سهم بقيمة 41 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.7 ألف صفقة.











