رامي صبري ينهي خلافه مع عزيز الشافعي وتامر حسين











وكتب رامي،:"احقاقًا للحق وكل واحد ياخد حفه، أغنية"شكرًا"للفنان الكبير عمرو دياب، أنا فعلًا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكي قانوني يعني مثلا محدش خد مني حقوق أو مقابل مالي أو أخدت تنازل رسمي، عشان بس أبرء تامر حسني وعزيز الشافعي من الحته دي".







وأضاف رامي، قائلًا،:"وعزيز الشافعي أنت ملحن كبير ونجحنا سوا ماتزعلش من كلمة اتقالت في زعل واحنا داخلين على أيام مُفترجة وشكلنا خدنا عين، ومن ساعة ما لحنت وكتبت حياتي مش تمام واحنا مش تمام، حبيبي يا عزوز وحبيبي يا تامر يا مدعي، يلا حصل خير".





أنهى الفنان رامي صبري، خلافه مع الملحن عزيز الشافعي، والشاعر تامر حسين، بتوضيح حقيقه امتلاكه لأغنية"شكرًا" للنجم عمرو دياب وذلك من خلال منشور عبر خاصية"ستوري" على حسابه الخاص ب"انستجرام".