رامي صبري ينهي خلافه مع عزيز الشافعي وتامر حسين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
نور طلعت
أنهى الفنان رامي صبري، خلافه مع الملحن عزيز الشافعي، والشاعر تامر حسين، بتوضيح حقيقه امتلاكه لأغنية"شكرًا" للنجم عمرو دياب وذلك من خلال منشور عبر خاصية"ستوري" على حسابه الخاص ب"انستجرام".



وكتب رامي،:"احقاقًا للحق وكل واحد ياخد حفه، أغنية"شكرًا"للفنان الكبير عمرو دياب، أنا فعلًا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكي قانوني يعني مثلا محدش خد مني حقوق أو مقابل مالي أو أخدت تنازل رسمي، عشان بس أبرء تامر حسني وعزيز الشافعي من الحته دي".


وأضاف رامي، قائلًا،:"وعزيز الشافعي أنت ملحن كبير ونجحنا سوا ماتزعلش من كلمة اتقالت في زعل واحنا داخلين على أيام مُفترجة وشكلنا خدنا عين، ومن ساعة ما لحنت وكتبت حياتي مش تمام واحنا مش تمام، حبيبي يا عزوز وحبيبي يا تامر يا مدعي، يلا حصل خير".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 17 ساعة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قائمة الأسعار الجديدة للسجائر بعد زيادتها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمباراة إشبيلية وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعة الا ربع

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع