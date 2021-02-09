جامعة الفيوم تستضيف رئيس مجلس الأعمال الأفريقي

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إستقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم اليوم الثلاثاء، الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي ورئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال الكوميسا ورئيس الجمعية المصرية لسيدات الأعمال، وذلك بحضور الدكتور كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، الدكتور عدلي سعداوي، العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل والسادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.



هذا وقد صرح الدكتور رئيس الجامعة بأن الهدف الأساسي من الزيارة هو بحث إمكانية التفاهم بين معهد البحوث ومجلس الأعمال الأفريقي ومجلس أعمال الكوميسا، وبما يعود بالنفع على الطرفين وخاصة في إطار تنظيم حملات مشتركة لإعادة رسم الصورة الذهنية عن مصر في القارة الأفريقية ومقاومة التسويق السلبي الذي تروجه بعض قوى الإرهاب الخارجية عن مصر.



وأضاف سيادته أن اللقاء تضمن سبل التنسيق المشترك بين المؤسسات العلمية والبحثية لخدمة الدور المصري التاريخي في تبني القضايا الافريقية لتعزيز التواصل الانساني والتعليمي والبحثي في المحافل الافريقية بالتوازى مع الدور الحكومي والسياسي مما يسهم في زيادة الوعي الثقافي بين شعوب القارة الافريقية والذي تضمن الاتفاق على تنظيم مؤتمر دولي عن دور الثقافة والفنون في تحقيق أهداف التنمية الإفريقية ٢٠٦٣ وذلك تحت مظلة جامعة الفيوم بمشاركة دول الاتحاد الأفريقي ليشمل عدة محاور منها إبراز دور المؤسسات الثقافية والتعليمية والبحثية، وأوجه الاستثمار في الثروات بين دول القارة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب الأفريقي، وأهمية الثقافة والفنون والإعلام لتعضيد الهوية الأفريقية لتبادل الثقافات بين دول القارة.



هذا وقد أعربت الدكتورة أماني عصفور، عن سعادتها بتواجدها للمرة الأولى في رحاب جامعة الفيوم لبحث أطر التعاون بين الجامعة ومجلس الأعمال الأفريقي ومجلس أعمال الكوميسا في المجالات البحثية والتسويق.



فيما أكد الدكتور كمال غلاب، أن من أهم أهداف اللقاء هو التواصل مع المعاهد البحثية الأخرى بدول القارة الأفريقية والتوعية بأنشطة المعهد على مستوى الاتحاد الأفريقي وعمل دليل للجهات البحثية لقارة أفريقيا إضافة إلى العمل على تطبيق بعض بنود أجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣.

