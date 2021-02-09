مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يدعو لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:18 م
رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة
رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة
وكالات

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، اليوم الثلاثاء، للوصول إلى قاعدة دستورية صحيحة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد.

 

وقد ترأس عبدالحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية، حيث رحبت كل من مصر والإمارات وقطر وبريطانيا بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

 

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبه، يوم السبت الماضي، إنه لا مجال للإقصاء في ليبيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا ليبيا الانتخابات

أخبار تهمك

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 13 ساعة

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ 38 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قائمة الأسعار الجديدة للسجائر بعد زيادتها

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

"ميركل" تكشف عن نتائج مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

الأمم المتحدة: اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بشأن الأزمة الليبية.. اليوم

رسميًا.. “دبيبة” رئيسًا للحكومة الليبية المقبلة

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبه: لا مجال للإقصاء في ليبيا

الجزائر ترحب بنتائج الحوار السياسي الليبي وتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة

الحكومة الليبية: اختيار السلطة الجديدة إنجاز مهم لشعبنا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:31 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع