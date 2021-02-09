مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يدعو لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، اليوم الثلاثاء، للوصول إلى قاعدة دستورية صحيحة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد.

وقد ترأس عبدالحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية، حيث رحبت كل من مصر والإمارات وقطر وبريطانيا بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبه، يوم السبت الماضي، إنه لا مجال للإقصاء في ليبيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.



