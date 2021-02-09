الزراعة تشارك في المؤتمر الرابع والعشرون للمفوضية الإقليمية الإفريقية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عقد مكتب المفوضية الإقليمية الإفريقية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” المؤتمر الرابع والعشرون للمفوضية، خلال الفترة 9 – 11 فبراير 2021، عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك بحضور ممثلى الخدمات البيطرية (ممثلي الدول أعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بدول قارة إفريقيا) ووفود دول القارة وبرئاسة د كريم تونكارا - ممثل المفوضية الإفريقية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية إضافة إلى حضور د مارك شيب – رئيس الجمعية العمومية لمندوبى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ود مونيك إلوا – مدير عام المنظمة وكذا حضور ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية ذو الشأن بالصحة الحيوانية.
هذا وحضر ممثلًا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى كل من: د عبد الحكيم محمود – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثل جمهورية مصر العربية بالجمعية العمومية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والدكتور محمد عطية – رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى، والدكتور أحمد هانى – نقطة اتصال المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في مجال الإبلاغ عن الأمراض الوبائية بالمكتب الفنى.

ويأتي هذه المؤتمر تنفيذًا لأجندة العمل الدولية لبحث قضايا صحة الحيوان ورفاهية الحيوان وسلامة أغذية الإنتاج الحيواني على النطاق الإقليمى لقارة إفريقيا.

ويتم خلال المؤتمر مناقشة الوضع العالمى في ظل انتشار وباء كورونا ومدى تأثير هذه الجائحة على الأداء العالمى للخدمات البيطرية وعلى الأخص تنفيذ استراتيجيات التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية والعابرة للحدود، مع توضيح الرؤية الاستراتيجية للمنظمة للحد من المخاطر الناجمة عن انتشار الأوبئة الحيوانية.

هذا ويتم استعراض تحديث الموقف الوبائى على مستوى القارة الإفريقية مع عرض أهم الأنشطة التي تنفذها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في شأن دعم الدول في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بجودة الخدمة البيطرية طبقًا للمعاير العالمية الصادرة عن المنظمة في ذلك الشأن وتشمل تنفيذ إجراءات الاستراتيجية الدولية في القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة – والسعار وكذا تنفيذ الاستراتيجية الدولية المتعلقة بمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية.
ومن جانب آخر يتم عرض المستجدات واللمسات الأخيرة لتدشين النسخة المحدثة من نظام المعلومات وقاعدة البيانات العالمية لبلاغات الأمراض والأوبئة الحيوانية والأحياء المائية OIE - WAHIS، والذى سيتم إطلاقه بمنظومته الجديدة خلال هذا العام.

ويخصص اليوم الثالث للمؤتمر بجلسة مخصصة للسادة مندوب

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